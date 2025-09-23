Представители российских силовых структур отмечают, что сотрудники украинских военкоматов вызывают неприязнь как у действующих, так и у бывших военных. По словам источника, украинцы, вернувшиеся домой после тяжелых ранений или длительного пребывания в плену, испытывают сильное недовольство к тем, кто направлял их в зону боевых действий.