22 сентября в городе Калуш на западе Украины группа неизвестных атаковала местный военкомат. В результате инцидента троим насильно мобилизованным удалось покинуть территорию учреждения, сообщили в Ивано-Франковском военкомате.
По данным ведомства, нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки произошло в понедельник. В сообщении, размещенном на официальной странице военкомата в социальной сети, уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее KP.RU писал, что на Украине нарастает напряжение между военнослужащими ВСУ и сотрудниками территориальных центров комплектования. Первые обвиняют работников военкоматов в создании негативного образа военной службы.
Представители российских силовых структур отмечают, что сотрудники украинских военкоматов вызывают неприязнь как у действующих, так и у бывших военных. По словам источника, украинцы, вернувшиеся домой после тяжелых ранений или длительного пребывания в плену, испытывают сильное недовольство к тем, кто направлял их в зону боевых действий.