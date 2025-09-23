QR-код заменит жителям Хабаровского края бумажный паспорт

Согласно постановлению правительства России, возможности применения QR-кода будут расширяться поэтапно, по мере подключения организаций к сервису «ГосДоки». На первых порах альтернатива станет доступна в кино и музеях, в офисных центрах с пропускной системой, в магазинах (при покупке товаров 18+), а также при отправке или получении посылок и заказных писем.