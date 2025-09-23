QR-код заменит жителям Хабаровского края бумажный паспорт

Правительство Российской Федерации утвердило случаи, когда приложение портала «Госуслуги» сможет заменить обычный бумажный паспорт гражданина страны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уже сейчас существует сервис «ГосДоки», с помощью которого можно поделиться сведениями о тех или иных документах — в скором времени он получит новое развитие.
По информации пресс-службы министерства цифрового развития и связи Хабаровского края, уже в ближайшем будущем у граждан Российской Федерации появится возможность создать специальный QR-код, который в определённых ситуациях можно будет предъявлять наравне с привычным паспортом. Отмечается, что использование цифрового аналога — исключительно добровольное и бумажные документы отменять никто не собирается.
Согласно постановлению правительства России, возможности применения QR-кода будут расширяться поэтапно, по мере подключения организаций к сервису «ГосДоки». На первых порах альтернатива станет доступна в кино и музеях, в офисных центрах с пропускной системой, в магазинах (при покупке товаров 18+), а также при отправке или получении посылок и заказных писем.
В дальнейшем сферы использования QR-кода вместо паспорта расширят на организации финансового рынка, МФЦ, салоны сотовых операторов, частные медицинские организации, а также гостиницы. Особо отметим, что при проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, билетёр в кино увидит только фото и сведения о возрасте.
Напомним, что в сентябре президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил кабинету министров страны рассмотреть возможность увеличить максимальный срок записи на получение медицинских услуг через портал «Госуслуги». Речь идёт о приёме к врачу, диагностике или лечебных процедурах.