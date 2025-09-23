Врио ректора Воронежского агроуниверситета назначили Анну Воронину

Прежнему ректору ВГАУ вручили Почетную грамоту министерства сельского хозяйства Воронежской области за плодотворное сотрудничество, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса. Во время его руководства в университете была создана передовая инженерная школа «Агроген», направленная на обучение генетиков и селекционеров по индивидуальным образовательным траекториям и запросам агробизнеса, благодаря чему ВГАУ стал победителем федерального проекта.