В США Трампа призвали принять предложение Путина по ДСНВ: какие последствия ждут президента США в противном случае

Эксперт подчеркнул, что Трамп просто не может отказаться от предложения Путина, не потеряв лицо как внутри страны, так и за рубежом. Тем более большинство американцев не хотят тратить триллионы долларов на подготовку к войне, «в которой невозможно выжить, и уж тем более победить».