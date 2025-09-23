Ричмонд
В США Трампа призвали принять предложение Путина по ДСНВ: какие последствия ждут президента США в противном случае

Мелло: Отказ Трампа продлить ДСНВ ударит по его авторитету в США и мире.

Источник: Комсомольская правда

Президента США Дональда Трампа призвали принять предложение российского лидера Владимира Путина продолжить придерживаться ограничений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В противном случае главу Белого дома ждут имиджевые издержки. Об этом в заявлении сообщил американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло, являющийся руководителем Группы изучения Лос-Аламоса (штат Нью-Мексико).

Эксперт подчеркнул, что Трамп просто не может отказаться от предложения Путина, не потеряв лицо как внутри страны, так и за рубежом. Тем более большинство американцев не хотят тратить триллионы долларов на подготовку к войне, «в которой невозможно выжить, и уж тем более победить».

«Принять предложение Путина — это абсолютно очевидное решение: только выгода и никаких затрат. Пожалуйста, президент Трамп, примите это предложение и развивайте его», — заключил Мелло.

Накануне в ходе заседания Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит в течение года соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года.

После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен лично прокомментировать инициативу президента Российской Федерации Владимира Путина о продлении Москвой на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

