Почти 16 тысяч детей заболели ОРВИ за неделю в Новосибирске

Более половины случаев — 15 492 — выявлены среди детей в возрасте до 14 лет. Показатель заболеваемости демонстрирует снижение на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Случаев заболевания гриппом не зафиксировано.
Ведомство продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации. Одной из ключевых мер профилактики остается вакцинация. На текущий момент прививки от гриппа получили 395 801 житель области, что составляет 14,2% от общего населения региона. За прошедшую неделю число вакцинированных увеличилось на 141 755 человек.
Иммунизация населения продолжается.
«Привиться против гриппа можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства, работы и учебы, либо платно в частных медицинских центрах, имеющих лицензию на данный вид деятельности», — сообщили в пресс-службе ведомства.