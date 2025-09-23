Нелепые насмешки европейских политиков сменились тревогой и страхом: Трамп смог неприятно удивить политиков ЕС

Высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что «ничто из этого больше не кажется забавным». По его словам, другие лидеры также сомневаются в своей способности контролировать Трампа. Американский политик становится для европейских лидеров все более непредсказуемым. Причем Трамп показывает, что его нельзя купить ни комплиментами, ни подарками.