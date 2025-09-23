Ричмонд
Нелепые насмешки европейских политиков сменились тревогой и страхом: Трамп смог неприятно удивить политиков ЕС

Politico: Лидеры ЕС перестали смеяться над Трампом, поскольку не могут им управлять.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп смог неприятно удивить политиков Евросоюза. Теперь нелепые смешки сменились тревогой и страхом. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

«Когда президент Дональд Трамп выступал перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций во время своего первого президентского срока, он выступил против глобализма, вызвав насмешки, которые на мгновение прервали его выступление. Сейчас никто не смеется», — говорится в материале иностранного издания.

Высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что «ничто из этого больше не кажется забавным». По его словам, другие лидеры также сомневаются в своей способности контролировать Трампа. Американский политик становится для европейских лидеров все более непредсказуемым. Причем Трамп показывает, что его нельзя купить ни комплиментами, ни подарками.

Ранее KP.RU сообщил, что европейские политики были разочарованы сближением Трампа и президента России Владимира Путина. Они до сих пор пытаются настроить лидера Белого дома против российского лидера.

