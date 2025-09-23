Эксперт Васин: гибриды липосом перспективны в лечении заболеваний сердца

Липосомы — это искусственные везикулы, которые могут инкапсулировать терапевтические вещества, такие как лекарства или факторы роста, и доставлять их к пораженным клеткам. Экзосомы — это естественные внеклеточные везикулы, которые выделяются клетками и переносят сигнальные молекулы, такие как РНК и белки, между клетками. Гибридные системы могут доставлять лекарства непосредственно к поврежденным тканям сердца, минимизируя побочные эффекты.