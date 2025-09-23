В Иркутской области отмечается нехватка прорабов и машинистов. На одно предложение о работе в сфере строительства приходится в среднем 3,7 резюме. При этом количество вакансий для специалистов уменьшилось на 19%, число активных резюме увеличилось на 32%. Об этом КП-Иркутск стало известно из данных сервиса по поиску работы hh.ru.
— Компании сейчас нуждаются в слесарях, электромонтажниках, машинистах и прорабах. А вот кандидатов на должность инженеров пока не готовы принимать, — уточнили в пресс-службе hh.ru.
По данным на август 2025 года медиана зарплат в сфере строительства и недвижимости в Приангарье составляет 154,5 тыс. рублей.
Среди специалистов, которым компании предлагают самые высокие оклады — от 180 до 200 тысяч рублей, выделяются геодезисты, машинисты, брокеры, прорабы и руководители строительных проектов.