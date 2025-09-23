В Иркутской области отмечается нехватка прорабов и машинистов. На одно предложение о работе в сфере строительства приходится в среднем 3,7 резюме. При этом количество вакансий для специалистов уменьшилось на 19%, число активных резюме увеличилось на 32%. Об этом КП-Иркутск стало известно из данных сервиса по поиску работы hh.ru.