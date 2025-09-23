Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги» стартовала в России

Все ее участники получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата прохождения теста.

Учеников 1−9-х классов приглашают принять участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая проходит с 23 сентября по 26 октября при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

«Безопасность детей на дорогах — один из наших ключевых приоритетов. Мы понимаем, насколько важно ее обеспечить в условиях растущего транспортного потока. Всероссийская онлайн-олимпиада “Безопасные дороги” зарекомендовала себя как эффективный инструмент для закрепления правил дорожного движения среди школьников», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на ее официальном сайте или войти с логином и паролем от портала «Учи.ру». Задания позволят не только проверить свои знания, но и изучить и повторить основные правила безопасного поведения на дорогах. Все участники олимпиады получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата прохождения теста. При этом учителям вручат благодарственные письма.

«Задания олимпиады разбирают реальные ситуации — как правильно переходить дорогу, безопасно передвигаться пешком, на электросамокате или велосипеде. Для школьников это возможность потренироваться и закрепить модели поведения в безопасной среде, а для родителей — уверенность и спокойствие, что знания ребенка выходят за рамки теории и применимы в жизни», — отметила руководитель регионального развития «Учи.ру» Илона Абаншина.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.