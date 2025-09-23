Онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги» стартовала в России

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на ее официальном сайте или войти с логином и паролем от портала «Учи.ру». Задания позволят не только проверить свои знания, но и изучить и повторить основные правила безопасного поведения на дорогах. Все участники олимпиады получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата прохождения теста. При этом учителям вручат благодарственные письма.