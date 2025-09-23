23 сентября в Ростове снова пропал мобильный интернет

Утром 23 сентября некоторые жители Ростова-на-Дону сообщили о том, что у них снова временно пропал мобильный интернет. Однако такая ситуация была далеко не у всех ростовчан. После 9 часов, предположительно, подключение восстановили.
Подобные перебои связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Ранее власти пояснили, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.
Добавим, прошедшей ночью в регионе воздушную атаку отразили в Миллеровском и Каменском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Пострадавших нет.
