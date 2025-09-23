В России выпустят новую 500-рублёвую купюру

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование», — сказал он.
Центробанк намерен сохранить цветовую палитру банкнот образца 1997 года, чтобы людям было проще распознавать номиналы. Новая «пятисотка» станет частью серии, посвящённой Северо-Кавказскому федеральному округу. До этого работа над банкнотой была отложена, чтобы завершить разработку тысячерублевой купюры.
Ранее Европейский центральный банк опроверг слухи о том, что на купюре номиналом 50 евро якобы изображён дьявол. В ЕЦБ уточнили, что любые подобные образы появляются случайно при сгибании банкнот и не имеют отношения к официальному дизайну. На банкнотах изображены окна и двери на лицевой стороне, а мосты на оборотной символизируют общение между народами Европы.