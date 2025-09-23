В России выпустят новую 500-рублёвую купюру

Ранее Европейский центральный банк опроверг слухи о том, что на купюре номиналом 50 евро якобы изображён дьявол. В ЕЦБ уточнили, что любые подобные образы появляются случайно при сгибании банкнот и не имеют отношения к официальному дизайну. На банкнотах изображены окна и двери на лицевой стороне, а мосты на оборотной символизируют общение между народами Европы.