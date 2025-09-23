В омские села больше не будут летать самолеты, летные поля выставлены на продажу

На сайте федерального агентства по управлению государственным имуществом появилось извещение о планах по продаже четырех летных полей в Омской области.
Все объекты расположены в сельской местности, в отделенных от областного центра северных районах: в поселке Малая Бича в Усть-Ишимском районе, в Знаменке, в Тюкалинске и в Больших Уках. Площадь летных полей составляет от 21 тысячи кв. метров до 585 тысяч кв. метров.
Летные поля в районах Омской области не используются по назначению с 90-х. В прошлом году были предприняты попытки возродить сельскую авиацию и запущен авиарейс Омск—Усть-Ишим. Однако уже в феврале 2025 рейсы были отменены.
Начальная цена, по которой планируется продать летные поля, пока неизвестна, так как сами торги еще не объявлены.