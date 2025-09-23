Часть рейсов из Москвы в Минск отменена либо задерживается

Борт «Аэрофлота», который по плану должен был приземлиться в минском аэропорту в 10:40, отменяется (рейс SU1830). Отменен и рейс «Аэрофлота» в 14:45 (SU1843) в «Шереметьево». Самолет «Белавиа», в свою очередь, отправляется из «Шереметьево» позже запланированного и должен прибыть не в 11:15, а в 12:25 (рейс B2976).