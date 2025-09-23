Ричмонд
Часть рейсов из Москвы в Минск отменена либо задерживается

Вечером в понедельник вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Один утренний рейс из московского аэропорта «Шереметьево» в Минск отменен, а другой задерживается, следует из данных табло Национального аэропорта Минск.

Борт «Аэрофлота», который по плану должен был приземлиться в минском аэропорту в 10:40, отменяется (рейс SU1830). Отменен и рейс «Аэрофлота» в 14:45 (SU1843) в «Шереметьево». Самолет «Белавиа», в свою очередь, отправляется из «Шереметьево» позже запланированного и должен прибыть не в 11:15, а в 12:25 (рейс B2976).

При этом ранее в Минск прибыли с опозданием несколько рейсов из Москвы. Например, борт «Победы», который должен был прилететь из Внуково в 21:25 в понедельник, приземлился в 00:55 во вторник (рейс DP967). Рейс «Белавиа» из аэропорта Шереметьево прибыли не в 23:30 предыдущего дня, а 03:10 следующего.

Вечером в понедельник пресс-служба Росавиации сообщала, что в «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечали в ведомстве.

В свою очередь, утром во вторник, пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» заверила, что продолжает работу по стабилизации расписания «в связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов вечером 22 сентября в аэропорту “Шереметьево”.

Этот аэропорт является базовым для «Аэрофлота». В компании обещают войти в штатный режим до конца вторника.

«Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. С пассажирами отмененных и задержанных рейсов ведется работа по всем аэропортам вылета», — заверил перевозчик.