В Крыму растет число заболевших ОРВИ

Так, за минувшую неделю с 15 по 21 сентября в республике зафиксировали 8 687 заболевших ОРВИ. По сравнению с показателями предыдущей недели заболеваемость выросла на 24,2%, но пока остается ниже эпидемического порога. Наибольший прирост заболеваемости наблюдался среди детей. Это обусловлено началом учебного года и образованием новых коллективов.