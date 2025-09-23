В Крыму растет число заболевших ОРВИ

В Крыму фиксируется увеличение числа случаев заболевания ОРВИ. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что рост заболеваемости наблюдается в связи с началом учебного года и процессом формирования коллективов.
Так, за минувшую неделю с 15 по 21 сентября в республике зафиксировали 8 687 заболевших ОРВИ. По сравнению с показателями предыдущей недели заболеваемость выросла на 24,2%, но пока остается ниже эпидемического порога. Наибольший прирост заболеваемости наблюдался среди детей. Это обусловлено началом учебного года и образованием новых коллективов.
Также за неделю в Республике Крым выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом.