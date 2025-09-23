МО показало кадры удара «Геранями» по аэродрому ВСУ в Сумской области

В районе населенного пункта Конотоп, расположенного в Сумской области, нанесено поражение по военной инфраструктуре аэродрома, принадлежащего Вооруженным силам Украины.
Минобороны РФ показало 23 сентября видеоматериалы, зафиксировавшие момент удара по указанному объекту.
Для атаки применялись беспилотные летательные аппараты типа «Герань-2». На видеозаписи, демонстрирующей результаты удара, зафиксировано возникновение пожара на территории украинского аэродрома после серии точных попаданий.
Ранее стало известно, что ВС РФ ударили «Геранями» по командованию ВСУ в Черниговской области.