Потерпевшие по делу о теракте в Крокусе просят арестовать активы Агаларовых

Адвокаты потерпевших по делу о теракте в «Крокус сити холле» обратились в Следственный комитет РФ с ходатайством о наложении ареста на имущество предпринимателей Араза Агаларова и его сына Эмина. Об этом сообщил ТАСС представитель защиты Игорь Трунов.

В официальном обращении в Следственный комитет Российской Федерации защита требует принять безотлагательные меры по наложению ареста на имущественные активы владельцев компаний Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи» и АО «Крокус интернешнл». Ходатайство направлено на обеспечение прав потерпевших на возмещение вреда в рамках уголовного дела о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По данным защиты, обслуживание систем безопасности осуществлялось АО «Крокус», включая пожаротушение и контроль доступа к эвакуационным выходам. Crocus Group организовывала культурно-зрелищные мероприятия, а охрану территории обеспечивало ЧОП «Крокус Профи».

Соответствующее ходатайство было официально принято следователями к производству.

Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён в марте прошлого года. Нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям, после чего подожгли здание. В результате атаки погибли 149 человек, 609 пострадали от телесных повреждений. Как сообщил участник судебного процесса по делу о теракте, многие пострадавшие до сих пор проходят лечение от полученных ожогов и нервного тика.