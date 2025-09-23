Потерпевшие по делу о теракте в Крокусе просят арестовать активы Агаларовых

Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён в марте прошлого года. Нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям, после чего подожгли здание. В результате атаки погибли 149 человек, 609 пострадали от телесных повреждений. Как сообщил участник судебного процесса по делу о теракте, многие пострадавшие до сих пор проходят лечение от полученных ожогов и нервного тика.