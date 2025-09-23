Ричмонд
Жителям города Саки и села Орехово частично перекроют газ

Отключение более двух тысяч абонентов запланировано на 30 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Жителям города Саки и пригородной части на день ограничат поставки газа. Об этом информирует пресс-служба предприятия «Крымгазсети».

Ограничения коснутся более двух тысяч абонентов: в городе Саки останутся без газа 1040, в Орехово — 962. В общей сложности отключат 10 улиц.

«Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства “Крымгазсети” информирует о приостановлении подачи газа в связи с производством работ 30 сентября 2025 года с 08:00 до 20:00», — конкретизировали причину отключения на предприятии.

В Симферополе отключение жителей 58 улиц запланировано с утра 30 сентября до 17 часов 1 октября.

Ранее мы писали о темпах газификации в Крыму. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в сельской местности было проложено свыше 114 км газопроводов на сумму порядка 713 млн рублей. В планах на 2027 год запуск газопроводов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также частично в Ялте.

