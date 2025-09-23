Жителям города Саки и села Орехово частично перекроют газ

Ранее мы писали о темпах газификации в Крыму. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в сельской местности было проложено свыше 114 км газопроводов на сумму порядка 713 млн рублей. В планах на 2027 год запуск газопроводов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также частично в Ялте.