NYP: американская компания отменила показ передачи о Кирке из-за угроз

По данным издания, в пятницу вечером телекоммуникационный концерн из Балтимора, управляющий более чем 40 филиалами телеканала ABC, принял решение отменить трансляцию программы, посвященной Кирку, после получения уведомления об угрозах, направленных против местных станций ABC. Трансляция программы была оперативно перенесена на онлайн-платформы за несколько минут до запланированного начала.