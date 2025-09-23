Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYP: американская компания отменила показ передачи о Кирке из-за угроз

В СМИ объяснили, почему отменили показ передачи об активисте Кирке.

Источник: Комсомольская правда

Американская медиакомпания Sinclair Broadcast Group отменила трансляцию программы, посвящённой памяти активиста Чарли Кирка, из-за поступивших угроз. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По данным издания, в пятницу вечером телекоммуникационный концерн из Балтимора, управляющий более чем 40 филиалами телеканала ABC, принял решение отменить трансляцию программы, посвященной Кирку, после получения уведомления об угрозах, направленных против местных станций ABC. Трансляция программы была оперативно перенесена на онлайн-платформы за несколько минут до запланированного начала.

Напомним, активиста Чарли Кирка, который был сторонником президента США Дональда Трампа, убили во время его выступления на митинге. Преступник выстрелил общественному деятелю в шею. Кирк еще был жив, его доставили в больницу, но медики его спасти не смогли.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше