NYP: американская компания отменила показ передачи о Кирке из-за угроз

Американская медиакомпания Sinclair Broadcast Group отменила трансляцию программы, посвящённой памяти активиста Чарли Кирка, из-за поступивших угроз. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.
По данным издания, в пятницу вечером телекоммуникационный концерн из Балтимора, управляющий более чем 40 филиалами телеканала ABC, принял решение отменить трансляцию программы, посвященной Кирку, после получения уведомления об угрозах, направленных против местных станций ABC. Трансляция программы была оперативно перенесена на онлайн-платформы за несколько минут до запланированного начала.
Напомним, активиста Чарли Кирка, который был сторонником президента США Дональда Трампа, убили во время его выступления на митинге. Преступник выстрелил общественному деятелю в шею. Кирк еще был жив, его доставили в больницу, но медики его спасти не смогли.