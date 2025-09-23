В Самарской области задержали отца и сына, которые подорвали газопровод

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, являющихся отцом и сыном, которых подозревают в причастности к ряду диверсионных актов, совершенных на территории региона. Согласно информации следствия, в июле 2023 года указанные лица осуществили подрыв магистрального газопровода, расположенного в Сызранском районе. Об этом сообщает ФСБ.