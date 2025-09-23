С депутатом молодежного парламента Иркутской области простятся 25 сентября

Ушел из жизни депутат молодежного парламента Иркутской области Николай Марченко. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона. Как отметил председатель ЗС Александр Ведерников, Николай выступал за активное вовлечение людей с ментальными особенностями в общество и способствовал этому. Он мечтал о создании Дворца инклюзивного искусства для творческого развития жителей с ограниченными возможностями.