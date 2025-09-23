Ричмонд
С депутатом молодежного парламента Иркутской области простятся 25 сентября

Николай Марченко хотел создать Дворца инклюзивного искусства для развития жителей с ограниченными возможностями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ушел из жизни депутат молодежного парламента Иркутской области Николай Марченко. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона. Как отметил председатель ЗС Александр Ведерников, Николай выступал за активное вовлечение людей с ментальными особенностями в общество и способствовал этому. Он мечтал о создании Дворца инклюзивного искусства для творческого развития жителей с ограниченными возможностями.

— Николас — человек с большим сердцем и искренним желанием помогать другим. Его идеи, направленные на поддержку и развитие людей с особыми потребностями, заслуживают огромного уважения, — прокомментировал председатель Молодежного парламента Глеб Муравский.

Коллеги выразили соболезнования близким и родным. Прощание с Николаем Марченко состоится 25 сентября с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале «Спас».