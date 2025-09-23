Банк России предупредил о новом виде мошенничества

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Банк России предупреждает о новом виде мошенничества — злоумышленники «переквалифицировались» в курьеров маркетплейсов, сообщает регулятор.
«Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет», — говорится в сообщении ЦБ.
Также отмечается, что для убедительности лжепредставители онлайн-платформ иногда называют данные получателя: фамилию, имя и отчество, а также адрес доставки либо по месту регистрации или фактического проживания, либо по месту работы.
«Затем якобы для подтверждения даты и места вручения заказа злоумышленники просят назвать код из смс-сообщения или пуш-уведомления. В сообщении, которое приходит во время разговора, содержится одноразовый пароль от банка. Его мошенники используют для входа в интернет-банк и свободно похищают со счета деньги», — продолжает ЦБ.
Банк России советует при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор.
«Никому и никогда не сообщайте коды из смс-сообщений или пуш-уведомлений — кем бы ни представлялся звонящий и под каким бы предлогом он ни пытался узнать содержание входящего сообщения. Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают паспортные данные, коды из смс-сообщений, данные банковской карты», — заключает ЦБ.