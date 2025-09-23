Россиян предупредили о возможном подорожании кондитерских изделий

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает: за год средняя стоимость кондитерских жиров и пальмового масла в России выросла на 20%. Импортируемое пальмовое масло подорожало на 22,8% в рублях и 27,8% в долларах. Кокосовое масло показало еще более значительный рост: 41,7% и 50% соответственно. В группе компаний «Эфко» считают, что основной причиной роста цен на кондитерские изделия стало удорожание сырья какао-группы. За год цены на какао выросли на 35−50%. Это связано с неурожаем какао-бобов в странах Западной Африки. В то же время, рост стоимости кондитерских жиров, по мнению компании, был скромнее — не превышал 15%.