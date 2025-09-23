Россиян предупредили о возможном подорожании кондитерских изделий

За год средняя стоимость кондитерских жиров и пальмового масла в России выросла на 20%
Крупнейший производитель «КДВ Групп» уведомил торговые сети о планах повысить отпускные цены на свою продукцию. Причиной этому стало резкое увеличение стоимости ключевых компонентов, используемых в производстве сладостей, прежде всего кондитерских жиров.
«“КДВ Групп” уведомила ритейлеров о повышении цен на продукцию из-за роста издержек», — передает «Коммерсант». Особенно заметно для бизнеса выросла цена на вафельный жир — продукт, производимый на основе пальмового или кокосового масла и применяемый для начинок в вафлях и печенье. За год стоимость этого сырья увеличилась на 48,1%. Это рекордный показатель среди всех затрат компании.
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает: за год средняя стоимость кондитерских жиров и пальмового масла в России выросла на 20%. Импортируемое пальмовое масло подорожало на 22,8% в рублях и 27,8% в долларах. Кокосовое масло показало еще более значительный рост: 41,7% и 50% соответственно. В группе компаний «Эфко» считают, что основной причиной роста цен на кондитерские изделия стало удорожание сырья какао-группы. За год цены на какао выросли на 35−50%. Это связано с неурожаем какао-бобов в странах Западной Африки. В то же время, рост стоимости кондитерских жиров, по мнению компании, был скромнее — не превышал 15%.
По данным «Нильсен», с июля 2024 по июнь 2025 года продажи шоколадных плиток в натуральном выражении сократились на 11,6%, развесных конфет — на 6,7%. В то же время, спрос на вафли в шоколаде вырос на 8,7% за 12 месяцев. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отмечает, что печенье и вафли за год подорожали в рознице на 10−12%. Сети стараются избегать резких скачков стоимости, плавно передавая повышение цен от производителей на полку.
«КДВ Групп» — один из крупнейших российских производителей продуктов питания, в портфеле которого такие известные бренды, как «Яшкино», O"Zera, Babyfox. Компания также выпускает снеки, чай, соусы. Создателем и основным владельцем бизнеса считается Денис Штенгелов. В августе против компании был подан иск Генпрокуратурой о взыскании имущества в доход государства, а активы Штенгелова и его отца были арестованы.