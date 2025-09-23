В Белгороде из-за атак БПЛА ВСУ временно закрыли ТЦ «Мега Гринн» и «РИО»

В Белгороде из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины временно закрыли торговые центры «Мега Гринн» и «РИО». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что торговые центры будут закрыты до конца дня.
«Уважаемые жители Белгорода, в связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров “Мега Гринн” и “РИО”», — написал белгородский губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ подняли в воздух четыре самолета, которые летят в сторону Белгорода и Белгородского района. Он призвал оставить школьников дома. Обстановку в регионе губернатор охарактеризовал как крайне сложную.
