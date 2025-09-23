Ричмонд
Politico: ЕП готовит резолюцию о признании Антифа террористической организацией

В Европе вслед за Трампом взялись за движение «Антифа».

Источник: Комсомольская правда

Депутаты фракции «Патриоты» Европарламента начали сбор подписей для подачи резолюции об объявлении леворадикального движения «Антифа» террористической организацией. Об этом со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст резолюции сообщает Politico.

Издание также отмечает, что авторы инициативы также призывают тщательно расследовать финансовые потоки и источники финансирования, связанные с движением. Кроме того, институтам ЕС предлагается уделить «первоочередное внимание» ликвидации сетей «Антифа» в Европе.

Накануне в США окончательно признали движение «Антифа» террористической организацией. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп. Текст документа размещён на сайте Белого дома.

После этого глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обратился к главе евродипломатии Кае Каллас с требованием признать движение «Антифа» террористическим по примеру США.

