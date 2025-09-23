Роспотребнадзор: Почти 900 тысяч человек заболели в России ОРВИ за неделю

Ранее эпидемиолог объяснил ключевые различия между симптомами гриппа и простуды. Специалист отметил, что простуда обычно развивается постепенно с появлением насморка, чихания, першения в горле и незначительной слабости, при этом температура чаще не превышает 38 . Для гриппа характерно острое начало с резким повышением температуры до 38,5−40 °C, сопровождающееся ознобом, ломотой в мышцах и суставах, а также выраженной слабостью. Насморк и кашель при гриппе, как правило, присоединяются позднее.