Роспотребнадзор: Почти 900 тысяч человек заболели в России ОРВИ за неделю

Как отмечают в ведомстве, наблюдаемая динамика соответствует сезонным особенностям данного периода года и связана с завершением массового отпускного сезона и формированием организованных детских коллективов. Параллельно продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привито свыше 16,5 миллиона граждан.
Также за отчётный период было зафиксировано 14,8 тысячи случаев заболевания CoViD-19. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности: ограничить посещение мест массового скопления людей, сократить контакты при появлении симптомов недомогания, регулярно проветривать помещения и соблюдать гигиену рук. При первых признаках ОРВИ ведомство советует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Ранее эпидемиолог объяснил ключевые различия между симптомами гриппа и простуды. Специалист отметил, что простуда обычно развивается постепенно с появлением насморка, чихания, першения в горле и незначительной слабости, при этом температура чаще не превышает 38 . Для гриппа характерно острое начало с резким повышением температуры до 38,5−40 °C, сопровождающееся ознобом, ломотой в мышцах и суставах, а также выраженной слабостью. Насморк и кашель при гриппе, как правило, присоединяются позднее.