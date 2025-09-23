Ричмонд
Минобороны заявило про отработку борьбы с диверсантами в Минской области

Минобороны сказало о проведении учения в Минской области с 23 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны заявило про отработку борьбы с диверсантами в Минской области. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«С 23 по 25 сентября пройдет командно-штабное учение в рамках учебного сбора территориальных войск Молодечненского района Минской области», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что в указанном учении примут участие военнообязанные, которые были призваны из запаса, а также сотрудники органов внутренних дел, добровольцы народного ополчения.

Цели указанного учения состоят в совершенствовании навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны. Также целью указано обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны.

В пресс-службе ведомства отметили, что в момент учения намерены отработать вопросы, касающиеся борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, охраны и обороны объектов территориальной обороны. Намерены отработать и обеспечение мер военного положения, в том числе с участием народного ополчения.

В Минобороны подчеркивают, что особенностью проведения командно-штабного учения окажется обучение управлению территориальными войсками, которые усилены артиллерийскими подразделениями, в ходе уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника.

Тем временем глава Генштаба Павел Муравейко опроверг глобальные проблемы в белорусской армии.

Ранее глава Генштаба оценил физическую подготовку белорусских призывников.

Кроме того, запрет рекламы электронных сигарет обсудили в Беларуси.