111,3 га заросло амброзией в Багаевском сельском поселении Ростовской области

В Багаевском сельском поселении Ростовской области ввели карантин из-за амброзии полыннолистной. Фитосанитарный контроль потребовался на территории в 111,3 га, сообщают в управлении Россельхознадзора.
Местным жителям временно запретили выращивать семена и пасти скот в зоне действия карантина. Ранее особый контроль из-за сорняка организовали и других районах региона.
Амброзия полыннолистная обычно вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она устойчива к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.
