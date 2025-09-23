Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

111,3 га заросло амброзией в Багаевском сельском поселении Ростовской области

На Дону ввели еще один карантин из-за амброзии полыннолистной.

Источник: Комсомольская правда

В Багаевском сельском поселении Ростовской области ввели карантин из-за амброзии полыннолистной. Фитосанитарный контроль потребовался на территории в 111,3 га, сообщают в управлении Россельхознадзора.

Местным жителям временно запретили выращивать семена и пасти скот в зоне действия карантина. Ранее особый контроль из-за сорняка организовали и других районах региона.

Амброзия полыннолистная обычно вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она устойчива к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.

Подпишись на нас в Telegram.