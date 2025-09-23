Пока игра «Адмирала» нравится и тренеру, и болельщикам

Из шести проведённых встреч (без учёта игры вчера вечером во Владивостоке с ЦСКА) приморская команда набирала очки в пяти. В итоге 8 очков, уверенное место в середине таблицы Восточной конференции КХЛ. Однако перспективы команды в этом сезоне покажут дальнейшие встречи.
Новый состав.
В шести проведённых матчах ХК «Адмирал» во Владивостоке одержал две «сухие» победы, трижды доходил до буллитных серий (победа и два поражения) и только в Москве ранее уступил в основное время ЦСКА. При этом в обороне «моряки» действуют в начале сезона очень успешно: «Адмирал» пропустил только 10 шайб, что даёт команде второе место во всей лиге.
Перед началом сезона состав «Адмирала» серьёзно обновился. Потерь лидеров прошлого сезона удалось избежать. Из тех ребят, кто был на виду годом ранее, а теперь покинул команду, можно выделить разве что нападающего Джека Родуолда, ушедшего в Уфу. Закончил карьеру защитник Леонид Метальников. Остальные потери — в основном молодёжь, у которой закончились арендные соглашения с приморской командой.
«Семь нападающих остались, семь новых пришли, добавились два защитника. От атакующего хоккея мы отходить не будем. То, что у нас получалось, постараемся сохранить», — говорит главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.
«Самая большая наша проблема сейчас — короткая скамейка. Рынок игроков скудный, стараемся выбрать лучшее, что может помочь команде. Сейчас работаем над усилением. Параллельно смотрим в сторону молодых игроков, которые не получают игрового времени в своих клубах. Вероятнее всего, это будут аренды», — добавляет спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин.
Из тех игроков, которые пополнили команду и уже влились в стартовый состав, выделим следующих. Во-первых, это голкипер-легионер Адам Хуска. Он провёл пока все матчи без замен и два раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ранее Хуска имел опыт игры в КХЛ, но последний сезон отыграл в чемпионате Швейцарии.
Ряды легионеров пополнили канадский нападающий Кайл Олсон и имеющий шведское гражданство его коллега по амплуа Дмитрий Тимашов (из швейцарского клуба). Первый уже забросил две шайбы в большинстве.
«Все они приехали с желанием», — подчеркнул наставник «Адмирала».
Центр нападения Игорь Гераськин («Металлург», Магнитогорск) играет во втором звене и второй смене большинства. Также к «Адмиралу» присоединились из «Ак Барса» нападающий Семён Кошелев. В составе выходят Александр Дарьин (АКМ) и Остап Сафин («Трактор»). Первые трое уже отметились голами за приморцев. Из «Авангарда» приехал защитник Павел Коледов.
Подготовка была серьёзной.
В полном составе осталась с прошлого сезона первая тройка: Гутик — Шэн — Старков. У первого из них 4 очка (гол + три передачи), Павел Шэн — 2+1, Старков — 0+3. Правда, звено действует пока не столь ярко, как в минувшем году, но, возможно, это просто первое впечатление и самый старт сезона.
«Всё, что запланировали, начали выполнять с 1 августа на сборах в Раубичах под Минском. Постоянная физподготовка, ребята “из леса” не вылезали. Нагрузки были серьёзные, но все терпели, по самоотдаче и отношению к делу претензий нет. Всё, что было запланировано, мы выполнили. Плюс по сравнению с прошлым годом кое-что изменили: добавили новые вещи в игре в обороне, в центральной зоне. Смотрели на наши прошлогодние минусы, проанализировали статистику и постарались превратить их в плюсы. Особое внимание уделяли игре в обороне», — продолжает Леонид Тамбиев.
Физически на старте сезона «Адмирал» действительно выглядит очень уверенно. Если раньше команда проседала в третьем периоде, то сейчас готовность игроков позволяет им активно прессинговать соперника до последних минут.
А что касается игры в обороне, то и тут «Адмирал» среди лучших во всей лиге. Надеемся, тенденция будет продолжена в течение всего сезона.
Сейчас «Адмирал» отправляется в выезд. Приморцы сыграют в гостях с «Барысом», «Авангардом», «Сочи» и «Ладой». Следующий домашний матч — 15 октября.