Пока игра «Адмирала» нравится и тренеру, и болельщикам

«Всё, что запланировали, начали выполнять с 1 августа на сборах в Раубичах под Минском. Постоянная физподготовка, ребята “из леса” не вылезали. Нагрузки были серьёзные, но все терпели, по самоотдаче и отношению к делу претензий нет. Всё, что было запланировано, мы выполнили. Плюс по сравнению с прошлым годом кое-что изменили: добавили новые вещи в игре в обороне, в центральной зоне. Смотрели на наши прошлогодние минусы, проанализировали статистику и постарались превратить их в плюсы. Особое внимание уделяли игре в обороне», — продолжает Леонид Тамбиев.