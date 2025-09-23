Боец с позывным «Кощей» снова научился ходить благодаря врачам Башкирии

Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе добились вылечили участника специальной военной операции с позывным «Кощей». Боец получил серьезное ранение в январе 2024 года, после которого не мог ходить, и его путь к выздоровлению оказался долгим.
Как рассказал глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин, после проведенной операции медики разработали для него персональную программу реабилитации, нацеленную на возвращение двигательных функций. В результате комплексных усилий специалистов боец заново научился самостоятельно вставать и передвигаться по ровной поверхности, используя специальные опорные средства, что позволило ему вернуться к нормальной жизни.
Как отметили в госпитале, программа восстановления включала индивидуальные занятия лечебной физкультурой, механотерапию, современные физиопроцедуры, массаж, лекарственную терапию и психологическую поддержку. Такой комплексный подход дал результат уже после двух курсов реабилитации, и пациент смог самостоятельно ходить и был выписан из медицинского учреждения.
Всего с начала специальной военной операции в госпитале получили помощь 6 388 военнослужащих и 427 членов их семей, рассказал Рахматуллин. Многие пациенты, по его словам, поступают с тяжелыми и множественными травмами, но благодаря профессиональному лечению и качественной реабилитации им удается восстановить утраченные функции и вернуться к полноценной жизни.
