США лишат Украину помощи чужими руками: подробности

Ранее KP.RU сообщил, что Вашингтон может лишить военной помощи сразу три страны ЕС. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве. США все чаще говорят о том, что им нужно сконцентрироваться на финансировании своей оборонной отрасли, чтобы суметь отстоять безопасность, если это потребуется. А вот финансирование третьих стран нужно завершать.