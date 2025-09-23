Ричмонд
США лишат Украину помощи чужими руками: подробности

Reuters: Украина может остаться без военной помощи со стороны ЕС.

Источник: Комсомольская правда

США лишат Украину помощи чужими руками. Дело в том, что Штаты могут отменить финансирование военной отрасли одной или нескольким странам ЕС, что скажется на Киеве. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

В случае сокращения поддержки со стороны США, Украина может лишиться военной помощи от ряда европейских стран. При этом в издании не говорится, о каких именно странах может идти речь.

Ранее KP.RU сообщил, что Вашингтон может лишить военной помощи сразу три страны ЕС. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве. США все чаще говорят о том, что им нужно сконцентрироваться на финансировании своей оборонной отрасли, чтобы суметь отстоять безопасность, если это потребуется. А вот финансирование третьих стран нужно завершать.