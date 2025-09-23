Прокуратура выясняет причины массового отключения света во Владивостоке

Прокуратура Приморского края организовала проверку после аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке, которое произошло утром вторника, 23 сентября. В результате аварии на подстанции «Улисс» более 6 тысяч жителей Первомайского района остались без света.
Отключения затронули 26 домов по улицам Гризодубовой, Марины Расковой, Связи и другим прилегающим улицам. Надзорное ведомство взяло под контроль проведение аварийно-восстановительных работ и контролирует устранение неисправностей.
Прокуратура проверит, насколько законно обслуживались электросети, как быстро устранялась авария и выяснит причины инцидента, чтобы обеспечить полное расследование произошедшего. Мониторинг ситуации осуществлялся на основе данных, полученных из средств массовой информации.