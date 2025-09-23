Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставят в Волгоград

Справка. Святая Матрона Московская — одна из самых известных и почитаемых в России святых. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних пор.