Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставят в Волгоград

Святыню встретят в 11.00. Будет совершен молебен с чтением акафиста святой. Ковчег будет пребывать в главном храме города до 5 октября 16:00.
Справка. Святая Матрона Московская — одна из самых известных и почитаемых в России святых. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних пор.
В 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая святая Московской епархии РПЦ. В 2004 года определением Архиерейского Собора РПЦ причислена к лику общецерковных святых.