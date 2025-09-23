Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставят в Волгоград

В собор Александра Невского в Волгограде 2 октября прибудет ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Волгоградской епархии.

Святыню встретят в 11.00. Будет совершен молебен с чтением акафиста святой. Ковчег будет пребывать в главном храме города до 5 октября 16:00.

Справка. Святая Матрона Московская — одна из самых известных и почитаемых в России святых. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних пор.

В 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая святая Московской епархии РПЦ. В 2004 года определением Архиерейского Собора РПЦ причислена к лику общецерковных святых.