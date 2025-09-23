Около десяти рейсов задержаны в нижегородском аэропорту за последние сутки

В частности, пассажиры, летевшие из Абу-Даби, были вынуждены провести ночь в аэропорту имени Чкалова. По расписанию их рейс должен отправиться в 12:45. Сейчас на три рейса идет посадка, два отмечены как «задерживаются», один самолет уже вылетел. Накануне ночью с существенным опозданием из нижегородского аэропорта отправились рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи.