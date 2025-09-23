Около десяти рейсов задержаны в нижегородском аэропорту за последние сутки

Об этом свидетельствуют данные электронного табло воздушной гавани. На данный момент отправки ожидают пять рейсов в столицу. Некоторые из них не планировали приземляться в Нижнем Новгороде — их рейсы были перенаправлены из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы.
В частности, пассажиры, летевшие из Абу-Даби, были вынуждены провести ночь в аэропорту имени Чкалова. По расписанию их рейс должен отправиться в 12:45. Сейчас на три рейса идет посадка, два отмечены как «задерживаются», один самолет уже вылетел. Накануне ночью с существенным опозданием из нижегородского аэропорта отправились рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи.
Добавим, что в аэропорту имени Чкалова в последние сутки ограничения не вводились, однако они действовали в московском Шереметьево. Работу столичного аэропорта парализовал план «Ковер», введенный из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что более 60 аэропортов уже перешли на российское программное обеспечение.