В Госдуме предложили запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. По ее мнению, такая мера позволит снизить маркетинговое давление зарубежных брендов и поддержать отечественную продукцию.
Лантратова подчеркнула, что запрет рекламы поможет создать более безопасную медиасреду для детей и сократить влияние девиантных образов, продвигаемых зарубежными компаниями. Она отметила, что подобная инициатива направлена на формирование здоровых ценностей с раннего возраста.
Депутат также предложила утвердить официальный перечень рекомендованных игрушек для государственных детских садов. По ее словам, это позволит стандартизировать использование безопасных игрушек в образовательных учреждениях и повысить качество детской среды.
Лантратова добавила, что меры по контролю за игрушками помогут минимизировать риски скрытого деструктивного влияния на детей и будут способствовать формированию позитивных ценностей в обществе, передает ТАСС.
Лантратова ранее высказала мнение, что зарубежные поставщики прививают детям неправильные ценности. Депутат тогда отмечала, что свыше 70 процентов российского рынка детских игрушек занимают импортные товары.