Маша Распутина вышла замуж

Маша Распутина официально вступила в брак. Об этом она сообщила, опубликовав соответствующее фото в своих социальных сетях.
Известная певица зарегистрировала свои отношения с избранником Виктором Захаровым спустя 25 лет совместной жизни.
Напомним, 61-летняя артистка воспитала дочь Лидию от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым. Сейчас ей 40 лет. В 1999 году артистка начала жить с Виктором Захаровым, у них родилась дочь Мария, которой сейчас 25 лет. От первого брака у Захарова есть сын и дочь.
Ранее певица и телеведущая Анна Семенович, которая уже почти два года состоит в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, рассказала, что они решили расписаться в 2026 году.