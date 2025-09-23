Маша Распутина вышла замуж

Напомним, 61-летняя артистка воспитала дочь Лидию от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым. Сейчас ей 40 лет. В 1999 году артистка начала жить с Виктором Захаровым, у них родилась дочь Мария, которой сейчас 25 лет. От первого брака у Захарова есть сын и дочь.