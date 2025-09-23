Ричмонд
Маша Распутина вышла замуж

61-летняя певица вышла замуж за Виктора Захарова после 25 лет отношений.

Источник: Аргументы и факты

Маша Распутина официально вступила в брак. Об этом она сообщила, опубликовав соответствующее фото в своих социальных сетях.

Известная певица зарегистрировала свои отношения с избранником Виктором Захаровым спустя 25 лет совместной жизни.

Напомним, 61-летняя артистка воспитала дочь Лидию от первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым. Сейчас ей 40 лет. В 1999 году артистка начала жить с Виктором Захаровым, у них родилась дочь Мария, которой сейчас 25 лет. От первого брака у Захарова есть сын и дочь.

Ранее певица и телеведущая Анна Семенович, которая уже почти два года состоит в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, рассказала, что они решили расписаться в 2026 году.