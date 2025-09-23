В Красноярске стартовал отопительный сезон

23 сентября в Красноярске официально стартовал новый отопительный сезон. В мэрии уточнили, что сегодня управляющие организации и ТСЖ обязаны начать работы по подключению 5243 многоквартирных домов и десятков тысяч зданий к системе центрального отопления.
При этом потребуется до 10 дней, чтобы выйти на нормативные параметры. По истечении этого срока отопление должно появиться во всех квартирах краевого центра.
Если батареи остаются холодными, то нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если проблема не решается, сообщить о ней можно будет в диспетчерскую службу 005 по телефону: 223−85−05.
Позже в каждом районе города организуют специальную горячую линию для решения таких вопросов.
Ранее мы писали, что за последние семь дней в Красноярском крае к медикам с признаками острых респираторных инфекций обратились 17 832 человека.