На улице Лермонтова в Иркутске появилась новая пешеходная зона

В Иркутске на улице Лермонтова завершилось благоустройство по программе «Народные инициативы». Теперь здесь можно с комфортом прогуляться и отдохнуть на новых скамейках и стильных парковых диванах. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города. -
— Жители округа не первый год активно предлагают свои идеи по преображению отдельных пространств, голосуют и участвуют в их реализации. За последнее время появились новые места отдыха, приведены в порядок отдельные территории, обустроены зоны для занятий спортом, — прокомментировал глава Свердловского округа Антон Медко.
Работы провели на участке от Улан-Баторской до Академической. Кроме удобной мебели, установили современные урны и фонари, уложили качественную плитку. Проект реализовали в рекордные сроки за летний период. Это уже четвертый проект в округе в этом году.
Ранее в рамках программы в детских садах появились учебные «Автогородки» и современные спортивные площадки, а в частном секторе отремонтировали дорогу. В прошлом году благоустроили территорию у масложиркомбината и пешеходную зону на Герцена.