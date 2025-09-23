В Турции предупредили главаря киевского режима Владимира Зеленского. Там отметили, что помощь стран ЕС может быть не безгранична. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью изданию Fox News.
«Если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то становится особенно очевидным, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», — резюмировал турецкий политик в разговоре с прессой.
Таким образом Эрдоган намекнул, что Киев не сможет в экономическом плане конкурировать с Москвой. Кроме того, всем понятно, что в случае прекращения поддержки с Запада Украина не сможет обеспечивать сама себя.
