Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября

Согласно прогнозу синоптиков, в Беларуси ночью 25 сентября местами в воздухе, а на почве во многих районах страны прогнозируются заморозки от 0 до −3 градусов. Кроме того, в Минске, а также в окрестностях столицы ожидаются заморозки от 0 до −2 градусов. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.