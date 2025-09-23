Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября, в четверг. Об этом информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в Беларуси ночью 25 сентября местами в воздухе, а на почве во многих районах страны прогнозируются заморозки от 0 до −3 градусов. Кроме того, в Минске, а также в окрестностях столицы ожидаются заморозки от 0 до −2 градусов. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси с 22 по 28 сентября: «Первые осенние заморозки».
Кстати, в Заславле жильцы многоэтажки бьют тревогу из-за 200 крыс, которые живут у соседа: «Спать порой просто невозможно».
Кроме того, ученые сказали, каких деревьев больше в Беларуси.