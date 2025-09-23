Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября

Синоптики сказали о заморозках 25 сентября в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября, в четверг. Об этом информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в Беларуси ночью 25 сентября местами в воздухе, а на почве во многих районах страны прогнозируются заморозки от 0 до −3 градусов. Кроме того, в Минске, а также в окрестностях столицы ожидаются заморозки от 0 до −2 градусов. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси с 22 по 28 сентября: «Первые осенние заморозки».

Кстати, в Заславле жильцы многоэтажки бьют тревогу из-за 200 крыс, которые живут у соседа: «Спать порой просто невозможно».

Кроме того, ученые сказали, каких деревьев больше в Беларуси.