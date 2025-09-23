Предпринимателям Тюмени расскажут о мерах поддержки бизнеса

Обучающий курс для самозанятых и ИП пройдет в Тюмени 27 и 28 сентября по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Сладковского района.
Слушателям расскажут о том, как из самозанятого вырасти до предпринимателя, как рассчитать капитал и прибыльность. Кроме того, участники курса узнают о всех мерах поддержки в Тюменской области и о многом другом.
Занятия пройдут в учебном классе «ОПОРА РОССИИ» по адресу: улица Севастопольская, 31. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. В конце курса слушатели получат сертификаты.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.