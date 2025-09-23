Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателям Тюмени расскажут о мерах поддержки бизнеса

Слушатели курса узнают, как из самозанятого вырасти до предпринимателя.

Обучающий курс для самозанятых и ИП пройдет в Тюмени 27 и 28 сентября по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Сладковского района.

Слушателям расскажут о том, как из самозанятого вырасти до предпринимателя, как рассчитать капитал и прибыльность. Кроме того, участники курса узнают о всех мерах поддержки в Тюменской области и о многом другом.

Занятия пройдут в учебном классе «ОПОРА РОССИИ» по адресу: улица Севастопольская, 31. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. В конце курса слушатели получат сертификаты.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.