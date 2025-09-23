Ричмонд
В Перми возведут акватеррариум за 650 миллионов рублей на территории зоопарка

Строительство планируют завершить в период с 2024 по 2027 год.

Источник: Комсомольская правда

В новом зоопарке Перми, расположенном в микрорайоне Нагорный, появится современный акватеррариум. Согласно проекту постановления краевого правительства, на его строительство выделят 650 миллионов рублей из бюджета региона. Объект включен в Адресную инвестиционную программу Пермского края, а заказчиком выступает краевое управление капитального строительства.

Строительство планируют завершить в период с 2024 по 2027 год. Сейчас проект акватеррариума находится в стадии разработки. Площадь будущего здания составит 3,2 тысячи квадратных метров — это почти в два раза больше первоначальных планов.

Как пояснили в краевом минстрое, при проектировании большое внимание уделяется планировочным и техническим решениям, чтобы создать максимально комфортные условия для содержания рептилий, змей, морских обитателей и других видов. Внутри здания разместят не только экспозиционные зоны, но и мастерские, лаборатории, виварий для научной работы, а также инсектарий — помещение для разведения насекомых.

Ранее «КП-Пермь» писала, что Пермский зоопарк окончательно покинул территорию на улице Монастырской. Теперь все его обитатели — от хищников и приматов до экзотических животных, птиц и копытных — обосновались на новом месте по адресу: улица Архитектора Свиязева, 17 В. Вместе с ними переехали и трое домашних кошек, и верная сторожевая собака по кличке Ева. Теперь у зоопарка — постоянный дом.