В Перми возведут акватеррариум за 650 миллионов рублей на территории зоопарка

Ранее «КП-Пермь» писала, что Пермский зоопарк окончательно покинул территорию на улице Монастырской. Теперь все его обитатели — от хищников и приматов до экзотических животных, птиц и копытных — обосновались на новом месте по адресу: улица Архитектора Свиязева, 17 В. Вместе с ними переехали и трое домашних кошек, и верная сторожевая собака по кличке Ева. Теперь у зоопарка — постоянный дом.