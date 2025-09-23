Полиция пресекла деятельность наркокурьеров в Омске

Управления по наркоконтролю задержало 21-летнего и 24-летнего омичей при попытке сбыта 124-х граммов запрещенных веществ. По данным полиции, младший из подозреваемых месяц назад начал работать оптовым курьером, получая наркотики через теневые интернет-каналы. Об этом рассказали в УМВД 23 сентября.
Молодой человек привлек знакомого для фасовки веществ и нашел через мессенджер розничных распространителей. Финансовые расчеты с организаторами преступной деятельности велись через дроп-карту — половину средств задержанный распределял между соучастниками, остальные деньги забирал себе для собственных нужд.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации. Предусмотренное законом наказание за подобные преступления составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
