Полиция пресекла деятельность наркокурьеров в Омске

Управления по наркоконтролю задержало 21-летнего и 24-летнего омичей при попытке сбыта 124-х граммов запрещенных веществ. По данным полиции, младший из подозреваемых месяц назад начал работать оптовым курьером, получая наркотики через теневые интернет-каналы. Об этом рассказали в УМВД 23 сентября.