Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самая взрослая невеста в 2025 году в Москве вышла замуж в 91 год, а самый взрослый жених женился в 96 лет, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
По ее словам, обычно количество браков в возрасте свыше 60 лет невелико, в этом году в столице зарегистрировали около 1,2 тысячи союзов, где жениху и невесте было более 60 лет.
«В возрасте старше 60 лет в среднем вступает в брак 2% невест и 3,5% женихов. В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте — 91 год», — рассказала Уханева.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.