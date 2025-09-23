Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен возраст самой взрослой невесты в Москве в 2025 году

Самая взрослая невеста в Москве в 2025 году вышла замуж в 91 год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самая взрослая невеста в 2025 году в Москве вышла замуж в 91 год, а самый взрослый жених женился в 96 лет, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

По ее словам, обычно количество браков в возрасте свыше 60 лет невелико, в этом году в столице зарегистрировали около 1,2 тысячи союзов, где жениху и невесте было более 60 лет.

«В возрасте старше 60 лет в среднем вступает в брак 2% невест и 3,5% женихов. В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте — 91 год», — рассказала Уханева.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.