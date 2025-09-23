Ричмонд
Свыше 29 тысяч жителей Тывы проверили репродуктивное здоровье

Женщин принимает акушер-гинеколог, а мужчин направляют к урологу либо хирургу.

Более 29 тыс. жителей Республики Тывы проверили репродуктивное здоровье с начала года. Такая диспансеризация проводится бесплатно по нацпроекту «Семья», сообщили в минздраве региона.

Процедура проходит в два этапа. На первом пациент заполняет анкету и проходит осмотр у профильного специалиста. Женщин принимает акушер-гинеколог, а мужчин направляют к урологу либо хирургу, прошедшему переподготовку. При необходимости на втором этапе специалисты назначают дополнительные исследования, например, УЗИ органов малого таза, проверку на инфекции и так далее.

Всего первый этап диспансеризации прошли свыше 27 тыс. человек, из которых почти 10 тыс. — мужчины и около 17 тыс. — женщины. Второй этап прошли более 2,1 тыс. жителей.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.