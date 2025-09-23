150 выездов на встречную полосу зафиксировали в Ростовской области за два дня

За два дня в Ростовской области составили более 150 административных материалов за выезд на встречную полосу (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Нарушителей выявили в ходе специального профилактического мероприятия. Инспекторы ДПС не только фиксировали случаи несоблюдения ПДД, но и проводили разъяснительные беседы. Водителей просили избегать необдуманных маневров и быть внимательными.
Напомним, выезд на встречную полосу разрешен в исключительных случаях. Например, для предотвращения серьезного ДТП или при обгоне на дорогах с соответствующей разметкой и знаками.
При этом даже вынужденный маневр может повлечь ответственность, если он не был оправдан дорожной обстановкой. В таких случаях грозят штраф в 7500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение срок лишения прав может составить уже 1 год.
Водителям напоминают: выезд на встречную полосу чрезвычайно опасен и часто приводит к тяжелым ДТП с травмами и смертельными исходами.
