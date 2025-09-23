В Приангарье стартует бесплатное переобучение в сфере ветеринарии

Программа профессиональной переподготовки по направлению «Специалист-эксперт ветеринарно-санитарного контроля безопасности продукции животного происхождения» стартует в Иркутске. Обучение будет проходить на базе Иркутского аграрного университета при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в минсельхозе Приангарья.
Записаться на занятия могут студенты старших курсов аграрных учебных заведений, работники организаций, не относящиеся к сфере агропромышленного комплекса, временно безработные, пенсионеры, а также ветераны боевых действий и участники СВО, проходящие длительную реабилитацию. Очное обучение будет проходить в течение четырех месяцев.
В конце курса слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке. Занятия будут проходить бесплатно. Уточнить подробную информацию можно в Иркутском аграрном университете по телефону 8 (3952) 237−656.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.