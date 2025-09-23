Суд снял арест с части средств рыбколхоза «Восток-1»

Ранее суд в качестве обеспечительных мер по иску ГП к компании арестовал все ее движимое и недвижимое имущество, в том числе суда и доли в уставных капиталах. Исключением стали только деньги рыбколхоза, предназначенные для зарплаты работникам, возмещения ущерба, выплаты долгов по алиментам, налогов и страховых взносов. Гендиректор компании Александр Сайфулин на прошлой неделе сообщал РИА Новости, что 13 судов находятся в море на рейдах в портах Владивостока, Невельска и Находки и не могут подойти к берегу из-за ареста счетов.