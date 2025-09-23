Недавно купившие машину могут потерять сотни тысяч рублей

Согласно новым правилам, многие из них будут вынуждены доплачивать значительные суммы — порой исчисляемые сотнями тысяч, а то и миллионами рублей, для таможенного оформления и последующей регистрации своих транспортных средств на территории России, сообщает ИА DEITA.RU.
В настоящее время утилизационный сбор рассчитывается исходя из объёма двигателя и возраста автомобиля. Однако в Минпромторге считают, что эта методика давно устарела и не отражает реальных характеристик современных транспортных средств.
В частности, на российском рынке всё больше появляется автомобилей с небольшими бензиновыми двигателями, но высокой мощностью, а также гибридных и электрических моделей, которые практически не подходят под старую систему расчёта.
В связи с этим ведомство разработало проект, предусматривающий введение нового параметра — мощности мотора, который будет влиять на размер утилизационного сбора по прогрессивной шкале. Таким образом, владельцы автомобилей с мощными двигателями окажутся под значительно большим финансовым давлением.
Проект новых правил уже опубликован для общественного обсуждения. Предполагается, что они вступят в силу с 1 ноября 2025 года. При этом граждане, которые успеют оплатить утилизационный сбор по старым нормам до этой даты, будут защищены от повышения платежей.
Однако те, кто заказывал и оплатил автомобили до появления этих изменений, но не успеет ввести их в страну до 1 ноября, окажутся в крайне неблагоприятной финансовой ситуации, столкнувшись с необходимостью внезапной и существенной доплаты.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что их организация получает всё больше обращений от обеспокоенных граждан. Многие покупатели автомобилей просто не осознавали, что грядут такие изменения в законодательстве, когда заключали сделки за границей.
По словам Шапарина, люди рискуют оказаться в тяжёлой ситуации, особенно семьи с детьми и те, кто имеет ипотечные обязательства. Он приводит пример покупателя из Китая, который оформил приобретение машины ещё до объявления об изменениях, и теперь не знает, как справиться с возможными дополнительными расходами.
«Поток писем только растёт, и постепенно до людей доходит серьёзность и трагичность положения, в котором они могут оказаться», — добавил эксперт.
В Минпромторге, в свою очередь, пытаются успокоить население, заверяя, что для большинства россиян, ввозящих автомобили для личного пользования, существенных изменений в расчёте утилизационного сбора не произойдёт. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, которыми пользуются около 88% владельцев автотранспорта в стране, останутся льготные коэффициенты.
Тем не менее владельцы более мощных автомобилей продолжают опасаться, что им придётся столкнуться с колоссальными финансовыми потерями, которые могут значительно затруднить или даже поставить под угрозу возможность зарегистрировать купленные автомобили в России.