Из Иркутской области отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

В погрузке приняли участие заместитель председателя Правительства Иркутской области Андрей Южаков, заместитель председателя Законодательного Собрания региона Наталья Дикусарова, участник региональной программы «Герои Приангарья» Виталий Дудаков, волонтеры.
«Груз сформирован из именных посылок от волонтеров, органов госвласти и местного самоуправления, общественных организаций. Он предназначен для разных воинских частей и госпиталей. В составе — квадроцикл, маскировочные сети, медикаменты и другое необходимое нашим бойцам», — сообщила Наталья Дикусарова.
В рамках региональной программы для участников СВО «Герои Приангарья» Андрей Южаков является наставником Виталия Дудакова, напоминает пресс-служба областного правительства.
«Ветеран СВО теперь помогает нашим бойцам, участвуя в погрузке гуманитарной помощи. Серьезное содействие в этом процессе оказала администрация Иркутска. Городские предприятия “Автодор” и “Горзеленхоз” предоставили погрузчик, что значительно ускорило работу», — отметил Андрей Южаков.