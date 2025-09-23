Из Иркутской области отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

«Груз сформирован из именных посылок от волонтеров, органов госвласти и местного самоуправления, общественных организаций. Он предназначен для разных воинских частей и госпиталей. В составе — квадроцикл, маскировочные сети, медикаменты и другое необходимое нашим бойцам», — сообщила Наталья Дикусарова.