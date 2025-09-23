Конкурс «Мисс Росгвардия — 2025» завершился в Иркутской области

В Иркутской области завершился конкурс «Мисс Росгвардия — 2025». На протяжении месяца жители региона голосовали за обаятельных сотрудниц, переживали и ждали победы вместе с ними. В ночь на 21 сентября завершился прием голосов, и теперь известны имена тройки лидеров: Елена Зуева, Виктория Ануфриева и Екатерина Конопатова, все победительницы — уроженки Иркутска.
— Росгвардия для меня не просто служба, а судьба. Здесь закаляет жизнь не раз, и нет слабых среди нас. На страже порядка ночью и днём, оружие — моя стезя, его оборот контролирую вновь, и мне по-другому нельзя, — делится Елена Зуева.
Участие в конкурсе приняли 17 сотрудниц Росгвардии Иркутской области. Тройку лидеров теперь ждет торжественное награждение в областном центре.