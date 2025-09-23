Конкурс «Мисс Росгвардия — 2025» завершился в Иркутской области

— Росгвардия для меня не просто служба, а судьба. Здесь закаляет жизнь не раз, и нет слабых среди нас. На страже порядка ночью и днём, оружие — моя стезя, его оборот контролирую вновь, и мне по-другому нельзя, — делится Елена Зуева.